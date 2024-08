L’Hermaea Olbia dà i numeri. Completato il roster per la stagione 2024/25, che varrà l’undicesimo anno consecutivo nella A2 femminile di volley, il club gallurese ha assegnato i numeri di maglia alle giocatrici.

Tra le riconfermate, Sara Fontemaggi si tiene stretto l’11 e Sophie Blasi il 7, mentre Laura Partenio indosserà il numero 10. Maglie numero 1 e 12 rispettivamente per Karin Barbazeni e Piia Korhonen, al ritorno in biancoblù, dunque il numero 2 per Naomi Ngolongolo, il 9 per Rosita Civetta, il 13 per Laura Pasquino, il 14 per Alice Trampus, il 16 per Hanna Kögler, il 17 per Michel Negri e, infine, il numero 18 per Caterina Piredda.

A breve inizierà la preparazione precampionato, durante la quale, per arrivare al meglio all’appuntamento col debutto stagionale, in programma il 6 ottobre in Brianza contro la Pallavolo Concorezzo, la squadra di Dino Guadalupi affronterà diversi test estivi.

© Riproduzione riservata