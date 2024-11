Sfatato il mito dell’inviolabilità del GeoPalace, l’Hermaea Olbia può e deve tornare a fare punti in trasferta. Archiviata la sconfitta interna subita dalla Futura Giovani Busto Arsizio, la squadra di Dino Guadalupi vola in Veneto a caccia del secondo successo stagionale. Nella consapevolezza che la Nuvolì Altafratte Padova non farà sconti.

«Affrontiamo una squadra ben attrezzata con un’idea di gioco molto chiara», spiega Karin Barbazeni presentando l’appuntamento della 5ª giornata della A2 femminile di volley, in programma domenica. «Sarà una partita tosta, nella quale sarà davvero importante rimanere concentrate dal primo all’ultimo punto e rispettare le competenze studiate nel pre gara: daremo il massimo per riuscire a ottenere un buon risultato esprimendo le nostre potenzialità».

Tornata in biancoblù a distanza di due anni dalla prima volta, la centrale trentina fa il punto sull’avvio di campionato dell’Hermaea. «La cosa che forse ci ha penalizzato maggiormente è stata la discontinuità», dice. «Alterniamo momenti in cui riusciamo a esprimerci in ogni fondamentale, mettendo in difficoltà chi abbiamo di fronte, ad altri in cui invece perdiamo lucidità, iniziamo a subire l’avversario e a sbagliare un po’ troppo. Dobbiamo essere più consapevoli del fatto che sappiamo giocare una buona pallavolo, riuscendo a stare al passo di squadre ben equipaggiate», aggiunge Barbazeni.

«Gli aspetti su cui migliorare sono tanti, anche se al momento – conclude la giocatrice, classe 1999 – ci stiamo concentrando sul cambio palla e sul muro e difesa, fondamentali sui quali puntiamo molto date le nostre caratteristiche».

Tre gli ex della sfida, tutti sulla sponda veneta, ovvero il coach della Nuvolì Marco Sinibaldi, il libero Marianna Maggipinto e la palleggiatrice Martina Stocco. Squadre in campo alle 17 al Palasport di Trebaseleghe: arbitrano Simone Cavicchi e Virginia Tundo.

