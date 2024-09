La presentazione ufficiale della stagione 2024/25, in programma venerdì alle 18 in via Dante a Olbia, è una delle tappe di avvicinamento dell’Hermaea Olbia al debutto nel campionato di A2 femminile di volley, che avverrà il 6 ottobre in trasferta contro la Pallavolo Concorezzo.

Tappa preceduta dal test di qualche giorno fa col Capo d’Orso Palau, a proposito del quale il coach Dino Guadalupi sottolinea: «Mi interessava vedere innanzitutto a che punto siamo sul piano della condizione fisica, perché in questo momento è la priorità».

Dall’allenamento congiunto con la formazione gallurese, che si prepara ad affrontare il torneo di B1, sono emerse, però, altre importanti indicazioni. «Durante la partita ho potuto notare cose interessanti su alcuni aspetti del gioco su cui non abbiamo lavorato niente», spiega Guadalupi.

«In particolare, nel fondamentale della battuta è come se fossimo già avanti, e pure sul muro abbiamo iniziato a prendere i tempi giusti. Per il resto siamo work in progress, ad esempio nel gioco dei centrali in combinazione, su cui stiamo studiando e creando il nostro impianto», aggiunge l’allenatore dell’Hermaea. «Adesso, viene il momento in cui dobbiamo alzare il livello dell’intensità a partire dagli allenamenti, ma le ragazze – conclude Guadalupi – sono serene e focalizzate: sono molto contento del clima che si è creato».

