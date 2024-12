Oggi, alle ore 19, un grande appuntamento di volley internazionale fa tappa al PalaPirastu di Cagliari. I campioni d'Europa e vice campioni del Mondo dell'Itas Trentino e i portoghesi del Benfica si affrontano per il ritorno degli ottavi di finale di Coppa Cev, in un evento straordinario organizzato dal Comitato regionale Fipav Sardegna e da Trentino Volley, col contributo dell'Assessorato al Turismo della Regione Sardegna. Una partita che sarà trasmessa anche in diretta TV su Videolina: collegamento dalle 18.55, telecronaca di Andrea Sechi e Roberto Meriggioli.

La gara si giocherà a Cagliari e non alla IlT quotidiano Arena, con l’obiettivo della promozione della pallavolo nell’Isola: un'occasione per esportare il volley internazionale in una Terra che pratica e segue con passione questo sport. L'andata si è disputata in Portogallo il 4 dicembre, con Alessandro Michieletto e compagni che hanno trionfato per 0-3 a Lisbona (20-25, 23-25, 19-25). Ai gialloblù dell'Itas Trentino basterà vincere due set per passare il turno dei play-off. Potranno perdere anche al tie break, per evitare l'ipotesi golden set.

La Trentino Itas arriva a Cagliari direttamente dal Brasile dove ha disputato il Mondiale per club conquistando la medaglia d’argento e resterà sull’Isola fino a sabato mattina, per poi muoversi verso la Puglia dove domenica 22 dicembre sarà di scena a Taranto per la tredicesima giornata di SuperLega. Il rientro a Trento è previsto per l’alba del 23 dicembre, dopo quindici giorni di lontananza da casa. Il Benfica da cinque anni è leader della Primera Divisão: l'allenatore Marcel Matz può contare nella rosa su qualche nome già noto agli appassionati di pallavolo italiana, come quello dell’opposto brasiliano Banderò (Vibo Valentia, Corigliano e Civita Castellana) e del centrale austriaco Wohlfahrtstätter (ex Vienna).

«La Sardegna è una Regione che ha fame di pallavolo e Trento è una delle migliori squadre italiane e del mondo, appena seconda al Mondiale», ha segnalato ieri Eliseo Secci, presidente del Comitato Regionale Fipav Sardegna, nella presentazione che si è tenuta all'Assessorato al Turismo. «Grazie all’Assessorato che ci ospita e che ci ha aiutato nell’organizzare. Auspico che ci siano impianti sempre migliori e capienti per ospitare grandi eventi».

Fabio Soli, coach dell'Itas Trentino, ha aggiunto: «Momento delicato ma ci fa piacere vivere questo evento qui perché ci state facendo sentire a casa. Veniamo da una finale iridata che volevamo finisse in altra maniera e rituffarci subito in una partita importante è il modo migliore per resettare. Abbiamo la volontà per confrontarci in una gara importante e questa lo è. Abbiamo vinto 0-3 in bella maniera all’andata ma non sottovalutiamo il Benfica che ha una società e una squadra molto valida; dovremo essere bravi ad andarci a prendere questo risultato e vogliamo andare in campo con il ricordo dell’argento per avere ancora più determinazione addosso. Più che rifiatare abbiamo bisogno di ritrovare il nostro ritmo e un gioco più continuo. Il nostro obiettivo è vincere subito i set che ci servono per qualificarci».

(Unioneonline/r.sp.)

