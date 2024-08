L’Hermaea è tornata in palestra. Completato il roster con la schiacciatrice tedesca Hanna Kögler e assegnati i numeri di maglia per la stagione 2024/25, la squadra olbiese ha iniziato la preparazione in vista del campionato di A2 femminile di volley, undicesimo consecutivo.

Alla prima giornata, il 6 ottobre, le biancoblù affronteranno in trasferta le brianzole della Pallavolo Concorezzo: per arrivarci pronti, la società starebbe organizzando una serie di amichevoli con avversarie di categoria, ma è sicuro che come ogni anno non mancherà il test col Capo d’Orso Palau (Serie B1).

Intanto, da 3 giorni l’Hermaea si allena a Golfo Aranci, agli ordini del riconfermato coach Dino Guadalupi e sotto l’occhio attendo del preparatore atletico (e vice coach) Tommaso Monterisi, tra le tante new entry di quest’anno. La rivoluzione estiva attuata dal club gallurese ha riguardato in parte lo staff tecnico, risultando più decisa a livello di roster, dove le giocatrici confermate sono quattro: Sara Fontemaggi, Sophie Blasi, Laura Partenio e Rosita Civetta. Da segnalare i due graditi ritorni in biancoblù di Karin Barbazeni e Piia Korhonen.

© Riproduzione riservata