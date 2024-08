Per assistere alla prima gara casalinga della stagione 2024/25 i tifosi dell’Hermaea Olbia dovranno attendere fino a metà ottobre.

Nel campionato di A2 femminile di volley al via il 6 ottobre la squadra di Dino Guadalupi debutterà, infatti, in trasferta contro la Pallavolo Concorezzo, per affrontare poi, nella prima sfida interna della stagione regolare, in programma il 13 ottobre, l’Esperia Volley. Ufficializzato oggi, il calendario del torneo cadetto, che vede le galluresi inserite nel Girone B, propone un solo turno infrasettimanale, che sarà quello di Santo Stefano, il 26 dicembre, e l’ultima giornata il 2 febbraio.

Post season al via nel fine settimana del 15 e 16 febbraio con poule promozione per le prime cinque e playoff a seguire e poule salvezza per le ultime cinque e la novità delle quattro retrocessioni rispetto alle cinque dell’anno scorso.

La Coppa Italia comincerà il 18 dicembre con i quarti, ai quali accederanno le prime quattro classificate del Girone A e del Girone B al termine della nona giornata di campionato.

Nel frattempo, l’Hermaea si appresta a completare il roster annunciando Michela Negri, centrale classe 2003 cresciuta nel settore giovanile del Vero Volley Monza. “Il mio debutto in A2, quando giocavo con la Pallavolo Aragona, è avvenuto proprio ad Olbia, così quando si è presentata l'opportunità di tornare in A2 proprio all'Hermaea ho pensato che fosse un segno del destino”, racconta la giocatrice milanese, che dopo Ferragosto comincerà la preparazione precampionato col resto del gruppo.

Attese nei prossimi giorni, oltre alle due giocatrici che mancano a completare il quadro della nuova Hermaea, date e sede del ritiro delle biancoblù.

Il calendario dell’Hermaea Olbia:

1ª giornata (and. 6/10, rit. 8/12) Concorezzo-Hermaea Olbia;

2ª giornata (13/10, 15/12) Hermaea-Esperia;

3ª giornata (20/10, 22/12) Albese Como-Hermaea;

4ª giornata (27/10, 26/12) Hermaea-Busto Arsizio;

5ª giornata (3/11, 5/1) Altafratte Padova-Hermaea;

6ª giornata (10/11, 12/1) Hermaea-Offanengo;

7ª giornata (17/11, 19/1) Melendugno-Hermaea;

8ª giornata (24/11, 26/1) Hermaea-Trento;

9ª giornata (1/12, 2/2) Abruzzo Volley-Hermaea.

© Riproduzione riservata