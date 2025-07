Jannik Sinner ha esordito con un netto successo a Wimbledon, vincendo in tre set il derby italiano con Luca Nardi. Il risultato a favore del numero 1 del mondo è 6-4, 6-3, 6-0 in un’ora e 48 minuti.

Al secondo turno, Sinner affronterà l’australiano Aleksandar Vukic che ha battuto Tseng Chun-hsin col punteggio di 6-3 6-4 4-6 7-6(4).

A sorpresa cade invece Lorenzo Musetti, numero 7 del tabellone maschile: vince Nikoloz Basilashvili 6-2 4-6 7-5 6-1. Per l’italiano era il rientro in campo dopo il ritiro per infortunio nella semifinale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz.

