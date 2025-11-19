Pur orfana di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, l’Italia nella Coppa Davis che si svolgerà sino a domenica a Bologna stra vince e vola in semifinale.

Matteo Berrettini sconfigge in due set (6-3, 7-6) Jurij Rodionov e porta a casa il primo punto per gli azzurri nel quarto di finale con l’Austria. Il tennista romano ha vinto il primo set grazie a un break nell’ottavo game ed è andato in difficoltà nel secondo, quando ha dovuto rimontare da 2-5, annullando anche tre setpoint all’austriaco. Poi si è imposto al tiebreak.

Non basta, perché l’Italia vince anche il secondo singolare ai quarti contro l'Austria, qualificandosi così come seconda semifinalista. L'azzurro Flavio Cobolli ha infatti battuto Filip Misolic, in due set, con un punteggio di 6-1 e 6-3. La prossima sfida per l'Italia sarà quella con il Belgio - vittorioso ieri contro la Francia - in programma venerdì.

