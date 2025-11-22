Domenica, alle 9, il Tc Cagliari ospita il Ct Ceriano nel playout del campionato nazionale di Serie A2 di tennis femminile a squadre.
Sfida secca sui campi in terra battuta del circolo di Monte Urpinu: chi vince festeggia la salvezza, chi perde parteciperà da domenica 30 a un tabellone a quattro (tre squadre retrocederanno e solo la vincitrice si salverà).
In caso di 2-2, si disputerà il doppio di spareggio.

