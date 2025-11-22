La sfida
22 novembre 2025 alle 22:25
Tennis A2 femminile, il Tc Cagliari si gioca in casa la salvezzaA Monte Urpinu si disputa la gara secca contro il Ct Ceriano
Domenica, alle 9, il Tc Cagliari ospita il Ct Ceriano nel playout del campionato nazionale di Serie A2 di tennis femminile a squadre.
Sfida secca sui campi in terra battuta del circolo di Monte Urpinu: chi vince festeggia la salvezza, chi perde parteciperà da domenica 30 a un tabellone a quattro (tre squadre retrocederanno e solo la vincitrice si salverà).
In caso di 2-2, si disputerà il doppio di spareggio.
