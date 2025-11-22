La sfida
22 novembre 2025 alle 22:02
Tennis A2 maschile, il Tc Alghero cerca la salvezzaI giallorossi giocano i playout sui campi del Tc Villasanta
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Domenica, alle 9, il Tc Alghero gioca sui campi del Tc Villasanta nel playout del campionato nazionale di Serie A2 di tennis maschile a squadre.
Sfida secca in Brianza: chi vince festeggia la salvezza, chi perde parteciperà da domenica 30 a un tabellone a otto (sei squadre retrocederanno e due si salveranno).
In caso di 2-2, si disputerà il doppio di spareggio.
© Riproduzione riservata