Domenica, alle 9, il Tc Alghero gioca sui campi del Tc Villasanta nel playout del campionato nazionale di Serie A2 di tennis maschile a squadre.
Sfida secca in Brianza: chi vince festeggia la salvezza, chi perde parteciperà da domenica 30 a un tabellone a otto (sei squadre retrocederanno e due si salveranno).
In caso di 2-2, si disputerà il doppio di spareggio.

