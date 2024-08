Jannik Sinner si qualifica per gli ottavi degli Us Open a New York.

L'italiano, numero 1 della classifica Atp, si è imposto agevolmente in tre set sull'esperto australiano Christopher O'Connell (n.87 Atp) con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-2.

«Sono partito molto bene, molto solido, sono contento», ha detto l’altoatesino al termine del match, «può succedere di tutto in una partita, Alcaraz e Nole sono fuori, appena cali un attimo alla fine siamo tutti pari».

(Unioneonline)

