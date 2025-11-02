Tennis Serie A2 femminile, il Tc Cagliari sbanca TorinoLe ragazze di capitan Carla Lucero vincono 3-1 sui campi del Circolo della Stampa Sporting
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nella quinta giornata del girone 1 del campionato nazionale di Serie A2 di tennis femminile a squadre, il Tc Cagliari sbanca per 3-1 i campi del Circolo della Stampa Sporting Torino.
I risultati.
Linda Salvi (C) b. Viola Becchio 6-1, 6-3
Andreea Prisacariu (C) b. Martina Cerbo 6-3, 6-0
Eleonora Bonaiti b. Sara Festa (C) 6-1, 4-6, 6-1
Festa/Salvi (C) b. Matilde Lampiano Garbarini/Letizia Lampitelli 6-1, 6-2.
La classifica: Park Tc Genova 12 (15 match vinti); Ct Giotto (11) 8; Tc Cagliari 7 (11); Circolo Stampa Sporting Torino 0 (3).