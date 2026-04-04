Seconda giornata del Super Next Gen Forte Village 2026 sui campi del Gruppo tennis Generale Rossi di Cagliari, con i migliori prospetti italiani Under 16 e Under 18 a contendersi la vittoria della seconda tappa del circuito Macroarea.

Dopo gli incontri di ieri, alcuni molto tirati e terminati al super tie-break, l'orario di gioco di oggi (che ha preso il via alle 10) prevede venti match validi per il secondo turno di qualificazione maschile e femminile sui cinque campi del circolo. Gli ultimi incontri sono in programma non prima delle ore 16.

Il Rossi e gli spazi del Campo Centrale iniziano a popolarsi sempre di più: quest’oggi, in gara, faranno il loro esordio anche diversi circoli provenienti dal resto d’Italia, principalmente con sede in Lazio, Umbria e Toscana. Come sempre, giocatori, allenatori e accompagnatori popoleranno le zone della Club House, con i quattro campi di allenamento aperti per tutta la mattina.

Il torneo non si fermerà neanche nei giorni di Pasqua e Pasquetta, quando prenderà il via il tabellone principale con le teste di serie più basse.

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