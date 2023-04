Non solo Jannik Sinner è nei quarti del Master 1000 di Montecarlo. L’altoatesino ci arriva grazie al successo in tre set ed in rimonta sul polacco Hubert Hurkacz (3-6, 7-6, 6-1), Lorenzo Musetti invece ha scritto la storia battendo Novak Djokovic.

«Faccio fatica a non piangere», ha commentato Musetti: «E’ la vittoria più importante della mia carriera, un sogno».

Il toscano ha battuto, in rimonta, negli ottavi di finale il n.1 della classifica con il punteggio di 4-6, 7-5 6-4 in una partita sospesa per un’ora a causa della pioggia.

Nei quarti di finale domani Musetti affronterà Jannik Sinner.

