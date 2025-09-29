Tutti eliminati, tranne le sorelle Dessolis nel doppio femminile, i tennisti sardi impegnati a Santa Margherita di Pula nelle qualificazioni del terzo dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy col supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Nel torneo maschile, Edoardo Carcangiu è stato sconfitto 6-1, 6-2 da Andrea De Marchi, mentre Riccardo Carboni ha incassato un doppio 6-0 dall’iraniano Kasra Rahmani, così come Paolino Andrea Spano contro Giannicola Misasi. Paolo Emilio Cossu Floris, invece, è stato battuto 6-1,6-1 da Edoardo Zanada.

Nel singolare femminile, Francesca Mostallino e Ruby Pinna sono state battute 6-0, 6-1 rispettivamente da Viola Turini e dall’uzbeka Vlada Ekshibarova. Neanche il match tiebreak è andato a favore delle sarde. Marcella Dessolis è stata battuta 5-7, 6-0, 13-11 da Eleonora Alvisi e Barbara Dessolis 6-7, 6-4, 10-7 dalla tedesca Tina Manescu.

Le sorelle Dessolis parteciperanno al tabellone principale del doppio e nel primo turno sfideranno Eleonora Alvisi e Greta Rizzetto.

Nel frattempo, sono iniziati gli incontri del tabellone principale maschile, con due wild card italiane che hanno superato il primo turno: Lorenzo Angelini ha liquidato con un 6-2, 6-1 Samuele Pieri, mentre Gabriele Crivellaro ha battuto 7-6(2), 6-2 Leonardo Rossi.

Già nel main draw le teste di serie numero 6 Jacopo Berrettini, Gianluca Cadenasso, Niccolò Catini, Tommaso Compagnucci, Federico Iannaccone, Iannis Miletich, Giovanni Oradini, Samuele Pieri, Michele Ribecai, Leonardo Rossi, Alexander Weis e le wild card Lorenzo Angelini, Pierluigi Basile, Gabriele Crivellaro e Gabriele Piraino.

