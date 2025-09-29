Tennis Itf Combined, nel terzo torneo del Forte le sorelle Dessolis accedono al tabellone principale del torneoOut tutti gli altri sardi
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Tutti eliminati, tranne le sorelle Dessolis nel doppio femminile, i tennisti sardi impegnati a Santa Margherita di Pula nelle qualificazioni del terzo dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy col supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.
Nel torneo maschile, Edoardo Carcangiu è stato sconfitto 6-1, 6-2 da Andrea De Marchi, mentre Riccardo Carboni ha incassato un doppio 6-0 dall’iraniano Kasra Rahmani, così come Paolino Andrea Spano contro Giannicola Misasi. Paolo Emilio Cossu Floris, invece, è stato battuto 6-1,6-1 da Edoardo Zanada.
Nel singolare femminile, Francesca Mostallino e Ruby Pinna sono state battute 6-0, 6-1 rispettivamente da Viola Turini e dall’uzbeka Vlada Ekshibarova. Neanche il match tiebreak è andato a favore delle sarde. Marcella Dessolis è stata battuta 5-7, 6-0, 13-11 da Eleonora Alvisi e Barbara Dessolis 6-7, 6-4, 10-7 dalla tedesca Tina Manescu.
Le sorelle Dessolis parteciperanno al tabellone principale del doppio e nel primo turno sfideranno Eleonora Alvisi e Greta Rizzetto.
Nel frattempo, sono iniziati gli incontri del tabellone principale maschile, con due wild card italiane che hanno superato il primo turno: Lorenzo Angelini ha liquidato con un 6-2, 6-1 Samuele Pieri, mentre Gabriele Crivellaro ha battuto 7-6(2), 6-2 Leonardo Rossi.
Già nel main draw le teste di serie numero 6 Jacopo Berrettini, Gianluca Cadenasso, Niccolò Catini, Tommaso Compagnucci, Federico Iannaccone, Iannis Miletich, Giovanni Oradini, Samuele Pieri, Michele Ribecai, Leonardo Rossi, Alexander Weis e le wild card Lorenzo Angelini, Pierluigi Basile, Gabriele Crivellaro e Gabriele Piraino.