Un italiano si è aggiudicato il singolare maschile del primo dei sei Itf Combined in programma sul rosso di Santa Margherita di Pula rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati da Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio. Si tratta del palermitano Giuseppe La Vela, che ha sconfitto 7-5, 4-6, 7-6(8) il sudafricano Philip Henning, testa di serie numero 2 del tabellone, al termine di una combattutissima finale durata 3 ore e 37’.

Nel singolare femminile, si affronteranno invece la francese Alice Rame - testa di serie numero 1 che ha battuto 6-0, 1-6, 6-3 l’ucraina Anastasiia Sobolieva (numero 4) - e la bulgara Rositsa Dencheva, che ha invece superato 3-6, 6-3, 6-2 la ceca Alena Kovackova.

A senso unico la finale del doppio maschile, in cui il turco Ergi Kirkin e il tedesco Niels McDonald hanno regolato 6-1, 6-3 Henning (seconda finale persa nel giro di poche ore) e il bulgaro Yanaki Milev,

Nel doppio femminile l’italiana Enola Chiesa e la lettone Beatrise Zeltina l’hanno spuntata 6-4, 6-7(3), 10-7 sul doppio tricolore formato da Tyra Caterina Grant e Jennifer Ruggeri.

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