Il tennista romano Andrea De Marchi eliminato in semifinale nel primo dei cinque Itf maschili in corso sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula. L’italiano si è arreso 2-6, 7-5, 6-1 al russo Andrey Chepelev, testa di serie numero 2 che in finale se la vedrà con il tedesco Max Hans Rehberg, numero 1 del seeding che oggi ha regolato 6-3, 6-2 il numero 4, l’ucraino Eric Vanshelboim.

C’erano otto coppie italiane nel tabellone dei quarti del doppio maschile. In finale, come nel singolare, si affronteranno i numero 1 e 2 del torneo: da una parte, Riccardo Perin e Lorenzo Rottoli (6-1, 6-0 in semifinale su Lorenzo Carboni e Filippo Francesco Garbero), dall’altra, Alessandro Mondazzi e Matteo Sciahbasi (6-3, 7-6 su Federico Bove e Matteo Mura).

Una finalista azzurra nel singolare femminile, sarà la vincitrice del match tra la wild card Ilary Pistola (che ha sconfitto 7-6, 5-7, 6-4 la francese Oceane Babel) e Marta Lombardini (6-4, 6-3 alla testa di serie numero 7 Viola Turini).

Eliminate nei quarti Camilla Gennaro (3-6, 6-2, 6-4 dalla tedesca Franziska Sziedat) e la wild card Matilde Paoletti (6-3, 6-4 dalla ceca Alisa Oktiabreva).

Nella finale del doppio femminile, la coppia numero 1, formata dalla romena Briana Szabo e dall’ucraina Daria Yesypchuk, affronterà Sziedat e la connazionale Laura Boehner, che in semifinale hanno eliminato 6-4, 6-2 le italiane Alessia Antici e Galatea Ferro.

La seconda sessione (la prima è andata in scena in primavera) dei cinque tornei Itf Combined rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati da Forte Village Sports Academy col supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna è iniziata domenica scorsa e si concluderà il prossimo 25 ottobre.

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