sport
02 settembre 2026 alle 19:04
Tennis, ritiro per Lorenzo Carboni a ComoLa wild card algherese ha ceduto il passo allo spagnolo Martinez nel primo turno dell'Atp75 Challenger
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E' durata 49' e dieci giochi l'esperienza di Lorenzo Carboni (numero 482 nella classifica mondiale), in tabellone grazie a una wild card nell'Atp75 Como Lake Challenger (montepremi 97.640euro).
L'algherese si è infatti ritirato per problemi allo stomaco quando era sotto 6-1, 3-0 contro la testa di serie numero 2, lo spagnolo Pedro Martinez (148 Atp).
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