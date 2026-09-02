E' durata 49' e dieci giochi l'esperienza di Lorenzo Carboni (numero 482 nella classifica mondiale), in tabellone grazie a una wild card nell'Atp75 Como Lake Challenger (montepremi 97.640euro).

L'algherese si è infatti ritirato per problemi allo stomaco quando era sotto 6-1, 3-0 contro la testa di serie numero 2, lo spagnolo Pedro Martinez (148 Atp).

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