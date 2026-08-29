Si ferma in semifinale il cammino di Lorenzo Carboni nell'Itf25 di Losanna (montepremi 30mila dollari).
Sulla terra elvetica, il tennista algherese, numero 478 al mondo e accreditato della quarta testa di serie, è stato sconfitto 6-1, 6-4 dal russo Andrey Chepelev (374 Atp), numero 1 del tabellone.

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