Successo per l’appuntamento ospitato al Poggio Sport Village, che per un intero weekend ha accolto alcune delle migliori realtà del tennis giovanile del Centro-Sud

Si è chiusa con la qualificazione del CT Eur e del Nuovo Tuscolo la fase di Macroarea Centro-Sud del Campionato italiano a squadre Under 16 femminile, disputata sabato 12 e domenica 13 settembre.

La manifestazione, organizzata dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, ha portato a Poggio dei Pini sei tra le migliori formazioni giovanili di Sardegna, Lazio, Campania e Abruzzo, regalando due giornate di tennis e confronto tra alcune delle realtà più interessanti del movimento nazionale.

Il programma si è aperto sabato pomeriggio con i primi due incontri del tabellone. Il Tennis Junior 24 di Napoli ha superato il CT Mosciano, conquistando l’accesso al turno decisivo, mentre il MD Tennis Team di Roma ha avuto la meglio sul CT Decimomannu, unica società sarda presente nella competizione, che ha ceduto solo al terzo set nel tie break del doppio di spareggio.

Domenica mattina sono quindi scese in campo le quattro formazioni rimaste in corsa per i due posti disponibili alle finali nazionali. Il CT Eur ha fermato il cammino del Tennis Junior 24 ai singolari, mentre il Nuovo Tuscolo si è imposto sul MD Tennis Team al doppio decisivo. Sono così le due società romane a lasciare la Sardegna con la qualificazione alla fase conclusiva, in programma al The Village di Grosseto dal 17 al 19 settembre.

Per il Poggio Sport Village si conclude un fine settimana di grande sport, vissuto in un clima di correttezza, partecipazione e condivisione. Atlete, tecnici e accompagnatori hanno avuto l’opportunità di confrontarsi non soltanto sul campo, ma anche di vivere insieme un’esperienza capace di unire competizione, tradizioni e passione per il tennis.

Il Poggio Sport Village ringrazia tutte le società partecipanti, le giovani atlete, gli staff tecnici e quanti hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione, rivolgendo al CT Eur e al Nuovo Tuscolo i migliori auguri per il prosieguo del loro cammino alle finali nazionali.

© Riproduzione riservata