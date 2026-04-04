Il palermitano Giuseppe La Vela in finale nel primo dei sei tornei Itf Combined in corso sul campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula. La testa di serie numero sei ha avuto la meglio, con un convincente doppio 6-2, sul favorito, la testa di serie numero uno, il tennista olandese Max Houkes.

Il primo dei sei Itf Combined rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati da Forte Village Sports Academy col supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna potrebbe dunque tingersi di azzurro, ma prima La Vela dovrà compiere un’ultima impresa in finale. Oggi il siciliano si troverà di fronte il sudafricano Philip Henning, accreditato della testa di serie numero due e arrivato all’ultimo step dove aver superato 6-4, 6-2 il romeno Nicholas Davis Ionel, numero otto del seeding.

Femminile. Out ai quarti le due italiane, entrambe sconfitte in due set. La testa di serie numero 7, Giorgia Pedone, ha incassato un doppio 6-2 dall’ucraina Anastasiia Sobolieva, numero 4. La wild card Martina Trevisan, invece, ha ceduto 6-3, 7-6(4) alla qualificata bulgara Rositsa Dencheva. In semifinale, Sobolieva giocherà contro la francese Alice Rame, numero 1 del tabellone, e Dencheva sarà opposta alla ceca Alena Kovackova.

Doppio. Tre delle quattro tenniste nella finale del doppio sono italiane: Tyra Caterina Grant e Jennifer Ruggeri sfideranno per il titolo Enola Chiesa, qu in coppia con la lettone Beatrise Zeltina.

Nella finale maschile del doppio, si affronteranno infine la coppia formata dal turco Ergi Kirkin e dal tedesco Niels McDonald, che hanno superato 6-3, 6-3 Leonardo Angeloni ed Edoardo Cherie Ligniere, e quella composta da Henning e dal bulgaro Yanaki Milev, giunti in finale dopo il doppio 6-2 messo a referto contro Pietro Marino e Daniele Rapagnetta.

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