Un italiano, Michele Ribecai, in finale nel singolare maschile del terzo dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Il 22enne lucchese si è imposto 2-6, 6-1, 6-2 sul numero 3 del tabellone, Gabriele Piraino, in un match durato 2h33’ e, alle 10 di domani, affronterà il favorito della vigilia, il davisman Daniel Michalski. Polacco, cinque volte vincitore su questi campi tra il 2022 e il 2024, Michalski è approdato in finale dopo aver battuto 6-3, 6-1 l’italiano Gianluca Cadenasso.

Vittoria tricolore nel doppio maschile. In finale, Gabriele Crivellaro e Giovanni Oradini hanno sconfitto 7-6(5), 6-4 i numero 4 del seeding, i britannici Harry Rock e Mark Whitehouse.

Femminile. Nel torneo femminile continua il buon momento di Jennifer Ruggeri che, dopo la vittoria della scorsa settimana, si è qualificata per la semifinale grazie al 6-4, 5-7, 6-3, in 2h41’, rifilato alla testa di serie numero 3, Samira De Stefano. Alle 10 di domani Ruggeri sfiderà la tedesca Antonia Schmidt, numero 6 del seeding, che ha eliminato 6-4, 6-3 la numero 2, Giorgia Pedone. Nell’altra semifinale, sempre in programma alle 10, ci sarà il derby tedesco tra la numero 1 del torneo, Katharina Hobgarski (6-1, 6-7, 6-3 in 3h13' sulla croata Tena Lukas) e la qualificata Julia Stusek, che ha superato 6-0, 6-4 la connazionale, qualificata Anna Petkovic.

Nel doppio femminile in corsa per il titolo Noemi Basiletti e Gaia Maduzzi, numero 4 del torneo che in semifinale hanno superato 6-3, 2-6, 10-4 le svedesi Isabella Svahn/Nellie Taraba Wallberg e che in finale (ore 10) si misureranno con un’altra coppia scandinava. Si tratta di Caijsa Wilda Hennemann e Lisa Zaar, che in semifinale hanno battuto 6-0, 6-2 Beatrice Ricci e Denise Valente.

