Sono cinque i tennisti italiani che, grazie alle qualificazioni, hanno conquistato l’accesso al main draw maschile del secondo dei sei Itf Combined in corso sul rosso di Santa Margherita di Pula rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati da Forte Village Sports Academy col supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Sono Lorenzo Carboni, che ha sconfitto 6-1, 6-4 Nicolò Toffanin, Pietro Romeo Scomparin, che ha superato 6-3, 7-6 Leonardo Iemmi, Silvio Mencaglia, che ha battuto 7-6, 6-7, 10-3 Giannicola Misasi in 3 ore e mezza di gioco, Pietro Marino, che si è imposto 6-3, 7-6 su Matteo Mura ed Edoardo Cherie Ligniere, che ha regolato per 6-1, 6-3 Alessandro Bellifemine.

Avevano già accesso al tabellone principale la testa di serie numero 6, Tommaso Compagnucci, Samuele Pieri e le wild card Lorenzo Angelini e Daniele Rapagnetta.

Sono stati invece sconfitti nel turno decisivo delle qualificazioni Leonardo Borrelli (6-1, 6-2 dal belga Martin Van Der Meerschen), Gabriele Maria Noce (6-7, 6-4, 10-5 dallo statunitense Dakotah Bobo in 2h48') e Daniel Bagnolini (6-2, 6-1 dal tedesco Niels McDonald).

Intanto, nei primi incontri del tabellone principale, hanno salutato il torneo all’esordio Giovanni Fonio (6-2, 5-7, 6-3 dall’olandese Jelle Sels, testa di serie numero 8), Gianmarco Ferrari (6-4, 1-6, 6-1 dal tedesco Mika Petkovic) e la wild card Daniel Aleksandar Amarandei (6-4, 6-2 dal francese Florent Bax, numero 4 del seeding).

Femminile. Sono già iniziate le qualificazioni femminili e, dopo il primo turno, disputeranno quello decisivo le italiane Marta Lombardini (6-0, 6-3 sulla polacca Ewa Duda), Beatrice Ricci (doppio 6-1 sulla tedesca Romy Koelzer), Eleonora Alvisi (6-2, 6-3 su Gaia Mais) ed Enola Chiesa (bye all'esordio).

Già out, invece, Carlotta Moccia (doppio 6-1 dalla lettone Daniela Vismane), Carolina Gasparini (6-1, 6-0 dalla ceca Alena Kovackova), Gloria De Santis (doppio 6-4 dalla serba Dunja Maric) e Sofia Del Balzo Ruiti (nessun gioco conquistato contro la belga Romane Longueville).

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