Tennis A2 femminile, Tc Cagliari sconfitto a GenovaPer l'ultima giornata del girone 1, le rossoblu cedono 3-1 sui campi della capolista Park Tc
Il Tc Cagliari perde e chiude al terzo posto del girone 1 del campionato nazionale di Serie A2 di tennis a squadre femminile.
Per la sesta e ultima giornata, le ragazze di capitan Carla Lucero hanno perso 3-1 sui campi della capolista Park Tc Genova e, con questo risultato, giocheranno in casa il playout-salvezza.
I risultati.
Linda Salvi (C) b. Costanza Traversi 1-0 rit.
Viola Severi b. Sara Festa (C) 6-1, 6-1
Cristiana Ferrando b. Andreea Prisacariu (C) 6-3, 7-5
Ferrando/Anita Bertoloni b. Salvi/Festa (C) 6-4, 6-0
La classifica finale: Park Tc Genova 15; Ct Giotto 11; Tc Cagliari 7; Stampa Sporting 0.