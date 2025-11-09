Il Tc Cagliari vince e chiude al primo posto nel girone 1 del campionato nazionale di Serie A1 di tennis a squadre femminile.

Per la sesta e ultima giornata, le ragazze di capitan Martin Vassallo Arguello hanno battuto 4-0 il Tc Padova a Monte Urpinu e, con questo risultato, e la contemporanea sconfitta del Tc Rungg a Roma contro il Tc Parioli, giocheranno le semifinali dei playoff-scudetto con la gara di ritorno in casa.



I risultati.

Tyra Caterina Grant (C) b. Isabella Maria Serban 6-2, 6-0

Nuria Brancaccio (C) b. Darja Semenistaja 6-2, 6-4

Barbara Dessolis (C) b. Carolina Gasparini 6-4, 7-5

Grant/Marcella Dessolis (C) b. Gasparini/Semenistaja p.r.



La classifica finale: Tc Cagliari (16 match vinti) eTc Rungg (13) 12; 9; Tc Parioli 7; Tc Padova 4.

