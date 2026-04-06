Conclusa la quarta giornata del Super Next Gen Forte Village 2026, il torneo giovanile che coinvolge i migliori tennisti under 16 e under 18 d’Italia, sui campi del Gruppo Tennis Generale Rossi di Cagliari. Oggi, si sono svolti i primi match dei tabelloni principali maschili e femminili.

Nel maschile, si registra la vittoria dell’atleta di casa, il 15enne Luca Aiolfi, che si è imposto 7-5, 6-1 su Alessandro Serra.

Le altre partite hanno visto i successi di Contessa, Grimaldi, Pecchia, Bernardini, Campus, Franceschi, Scardino, Nennerini, Madeddu, Cerrai e De Santis.

Due i match femminili disputati oggi e che hanno portato alla vittoria Diletta Cozzi e Francesca Angelica Sanna.

Domani, nel femminile esordiranno le atlete di Seconda Categoria. Tanti esordi di livello anche nel main draw maschile, con atleti provenienti da circoli del Lazio e dell'Umbria.

Gli incontri in programma spno 18, a partire dalle ore 9.

In serata, alle ore 19, a Palazzo Doglio evento speciale dedicato esclusivamente a giocatori e sponsor: verrà assegnato il premio Unione Sarda al Ct Decimomannu per il maggior numero di atleti iscritti al Super Next Gen.

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