Jannik Sinner torna a vincere un torneo dopo la finale persa agli Us Open.

Il numero 2 del mondo si aggiudica l'Atp 500 di Pechino, battendo in finale l'americano Learner Tien 6-2 6-2.

«Oggi sono contento – le prime parole di Sinner – ora vediamo come andrà il finale di stagione».

Dal palco della premiazione, il n.2 del mondo ha ringraziato il pubblico cinese («qui mi sento a casa, è un posto speciale per me»), lo staff e gli italiani che «mi hanno seguito» di mattina in tv.

Ora Sinner è atteso dall'Atp 1000 di Shanghai.

