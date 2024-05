Lorenzo Sonego non molla mai. Il tennista torinese batte lo statunitense Alex Michelsen al termine di una partita dalla mille emozioni. Dopo un primo set dominato dall'azzurro, accreditato della testa di serie numero 5, e vinto 6-3, è completamente cambiato il vento del match, con il suo avversario che pareggia i conti aggiudicandosi il secondo per 6-2 e issandosi fino al 3-0 nel set decisivo. Ma qui, sostenuto in modo incredibile dal pubblico cagliaritano, Lorenzo infila sei giochi consecutivi e, al quarto match point dopo due ore e venti di gioco, può scatenare la sua gioia.

La vittoria di Sonego chiude una giornata non positiva per i colori azzurri, con tre sconfitte in singolare (due per ritiro) e una in doppio.

La giornata si è aperta sul Centrale con Giulio Zeppieri. La wild card romana ha giocato un primo set alla pari con l'ungherese Marton Fucsovic, testa di serie numero 6 del torneo. Ma, perso 7-5 il primo set, si è arreso all'avversario e a un fastidio all'anca, che ne ha condizionato i successivi quattro giochi prima di alzare bandiera bianca.

Poi, quasi in contemporanea, la pattuglia azzurra ha perso altri due componenti. La wild card Francesco Maestrelli ha disputato un buon match, cedendo al portoghese Nuno Borges, numero 7 del seeding, per 6-3, 7-5. Fabio Fognini, invece, sembrava nella giornata giusta, arrivando a servire sul 5-3 nel primo set contro l'argentino Federico Coria. Ma poi, ha lasciato il primo set al tiebreak (7-4). Nel secondo, il ligure ha prima chiesto un medical timeout per un fastidio muscolare al polpaccio sinistro e poi, sotto 3-1, ha dovuto salutare il pubblico del Centrale del Tc Cagliari, che stava provando a spingerlo verso una rimonta complicata. Battuto Fognini, per Coria domani c’è Frances Tiafoe. «Trovarsi di fronte due così nei primi due turni di un challenger non è normale. Fa capire il livello del torneo. Come non è normale giocare di fronte a tutto questo pubblico. Vi aspetto: per vincere ho bisogno di voi», ha dichiarato l'argentino.

Una sconfitta anche in doppio, con Luciano Darderi che, in coppia con l'argentino Thiago Agustin Tirante, ha ceduto 4-6, 6-3, 10-4 contro l'indiano N.Sriram Balaji e il tedesco Andre Begemann.

In chiave Tc Cagliari, buona vittoria per un altro argentino, Juan Manuel Cerundolo, tesserato per il circolo ospitante, che ha battuto 6-0, 7-6(4) il canadese Gabriel Diallo in un derby tra qualificati.

Domani, tre azzurri in campo. Il lussuoso programma del Centrale (ore 12) verrà aperto da Darderi, che affronta l'argentino Camilo Ugo Carabelli. Subito dopo, il numero 2 del seeding Lorenzo Musetti esordirà contro Cerundolo. A seguire, Sonego tornerà in campo per sfidare Emilio Nava. Chiuderà il Centrale la sfida tra Tiafoe e Coria.

