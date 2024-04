Marco Cecchinato contro il giapponese Shintaro Mochizuki, Francesco Passaro contro l'olandese Jesper De Jong, Andrea Pellegrino contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo e il canadese Gabriel Diallo contro il boliviano Hugo Dellien. Sono i quattro match che decideranno chi si qualificherà per il Sardegna Open, l'Atp 175 Challenger in corso sui campi in terra battuta del Tc Cagliari.

All'esordio, un convincente Cecchinato ha regolato 6-0, 6-2 il giapponese Tatsuma Ito. Vittoria abbastanza liscia anche per Passaro, doppio 6-3 all'austriaco Luca Miedler, mentre Samuele Pieri ha impegnato Pellegrino, prima di cedere 4-6, 6-2, 6-0.

Saluta la compagnia Federico Salomone. Il portacolori del Tc Terranova, wild qui dopo aver vinto l'Open sugli stessi campi la settimana scorsa, ha perso 6-2, 6-4 contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, tesserato per il circolo ospitante.

E domani si giocano i primi incontri del main draw. Tra questi, spicca quello che vedrà l'italiano Luciano Darderi, accreditato della testa di serie numero 8, affrontare l'argentino Thiago Agustin Tirante.

