Sardegna Open, da Sonego a Berrettini: ecco chi arriva a Cagliari per il Challenger 175Ventidue giocatori della Top 100 e decine di tennisti per il torneo Atp che inaugurerà il nuovo Campo Centrale del Tennis Club
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Gli italiani Cobolli, Darderi, Sonego, Bellucci, Berrettini e Arnaldi, gli argentini Etcheverry, Burruchaga, Navone, Baez e Juan Manuel Cerundolo, i francesi Atmane e Mannarino, sono solo alcuni dei giocatori che vedremo a Cagliari dal 27 aprile al 3 maggio nel Super Challenger 175, torneo Atp che rappresenterà anche l’occasione per inaugurare il nuovo Campo Centrale del Tennis Club Cagliari. È stata comunicata la entry list completa, con ventidue giocatori della Top 100 e decine di tennisti che stanno animando il circuito in questi giorni.
Il grande tennis ritorna a Cagliari per confermare una tradizione consolidata fatta di tornei ATP Challenger, sfide di Coppa Davis e Fed Cup/Billie Jean King Cup e campioni passati dall’Isola fin dagli anni Novanta.
Sarà un’altra grande occasione per gli appassionati per osservare da vicino, nelle nuove tribune del Centrale, i campioni di una disciplina che vede l’Italia ai vertici mondiali maschili e femminili.
I tennisti sfrutteranno il torneo di Cagliari per mantenere la condizione sulla terra rossa in vista degli Internazionali d’Italia di Roma, il Masters 1000 che arriverà a seguire. Cagliari si conferma la città del tennis: dopo il Super Next Gen di questi giorni, con alcuni fra i migliori prospetti Under 18 in campo al Rossi, ecco i grandi nomi, annunciati dal presidente federale Angelo Binaghi.