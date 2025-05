Tutto facile per Lorenzo Musetti. L'azzurro entrato lunedì nella top ten, impegnato sul Centrale del Foro Italico per l'esordio al secondo turno degli Internazionali d'Italia contro il finlandese Otto Virtanen, ha vinto il proprio match in due set con il punteggio di 6-3, 6-2 in poco meno di un'ora e mezza.

Affronterà lo statunitense Brandon Nakashima, n.29 Atp. «Si è vista l'emozione di ritornare in campo a Roma, quando hai tanta voglia di far bene non è semplice. Io ho cercato di preparare tutto al meglio. È stato un match solido, ho fatto quello che dovevo e sono contento», le parole di Musetti al termine del match.

Grande prova di Francesco Passaro: il numero 101 al mondo ha sconfitto uno spento Dimitrov (numero 15 Atp) per 7-5, 6-3 e al terzo turno affronterà il russo Khachanov.

Esordio sul velluto anche per Carlos Alcaraz, che ha piegato Lajovic con un doppio 6-3.

Domani, sabato, l’esordio del numero 1 al mondo Jannik Sinner, al rientro dopo i tre mesi di stop per il caso Clostebol. L’azzurro sfiderà il terraiolo argentino Mariano Navone, che al primo turno ha superato la giovane promessa siciliana Federico Cinà. La partita di Sinner è in programma alle 19 sul campo centrale. Sempre sul centrale, ma alle 11, gioca Matteo Berrettini contro il britannico Fearnley.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata