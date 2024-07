Jannik Sinner non parteciperà alle Olimpiadi di Parigi.

L’azzurro, numero 1 del tennis mondiale, si è ritirato dal torneo olimpico per via di una tonsillite.

L’altoatesino aveva rinviato a domani la partenza per Parigi a causa di un’influenza, non si è ripreso e dunque non parteciperà alle Olimpiadi, in cui era accreditato della testa di serie numero 1 sia in singolare che in doppio (assieme a Lorenzo Musetti).

Lo staff del tennista ha riassunto la situazione in un comunicato: «Dopo una settimana di preparazione a Monaco, Jannik ha iniziato ad avvertire sintomi della malattia lunedì sera. Dopo aver consultato il suo team di medici il giorno successivo, gli è stato fortemente consigliato ritirarsi dai Giochi Olimpici a causa della diagnosi di tonsillite».

«Sono estremamente triste e deluso», le parole di Jannik. «Competere ai Giochi Olimpici è stato uno dei miei obiettivi principali per questa stagione. Non vedevo davvero l’ora di tornare al Roland Garros e giocare per il mio Paese in questo prestigioso evento. Tuttavia, dopo aver visto i miei medici martedì e aver aspettato un un giorno in più per darmi un po' più di tempo per vedere se le mie condizioni sarebbero migliorate, le cose purtroppo sono peggiorate. Questo è sconvolgente per me e spero di poter disputare le Olimpiadi in futuro. Ora mi prenderò un po’ di tempo per riposarmi e recuperare in piena salute. Auguro il meglio a tutto il team Italia per questo evento».

