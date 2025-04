Lorenzo Musetti si è qualificato per la finale del Masters 1000 di Montecarlo, dove sfiderà nella giornata di domenica Carlos Alcaraz. In semifinale il tennista toscano ha battuto in tre set l'australiano Alex De Minaur con il punteggio di 1-6 6-4 7-6.

Una grande rimonta per Musetti, che era sotto al primo set e poi ha saputo prendersi i due successivi. «Mi sembra di ripetere ogni giorno la stessa partita. A parte il match contro Berrettini, ho sempre fatto fatica a trovare il giusto ritmo all'inizio, però De Minaur ha giocato molto bene», il suo commento al termine della semifinale.

Musetti ha dovuto superare molte difficoltà per guadagnarsi la finale contro Alcaraz: «Il campo era molto lento con la pioggia, era complicato superare il muro di Alex. Alla fine ho avuto pazienza e questa è stata la chiave».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata