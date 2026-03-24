Jannik Sinner batte 6-1 6-4 il francese Corentin Moutet e accede agli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Miami, dove troverà lo statunitense Alex Michelsen.

Nel doppio avanzano Andrea Vavassori e Simone Bolelli, che vanno ai quarti dopo aver superato 6-3 7-6(7/5) la coppia formata dall'argentino Tomás Martín Etcheverry e dal cileno Alejandro Tabilo. 

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata