La tedesca Katharina Hobgarski vince il terzo torneo del Forte VillageBattuta in finale la connazionale Schmidt
La tedesca Katharina Hobgarski ha vinto il terzo dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy col supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.
Sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, la numero 1 del tabellone ha sconfitto 6-4, 6-1, in un combattuto match della durata di 2 ore e 3 minuti, la connazionale Antonia Schmidt, numero 6 del seeding.
I tornei internazionali sui campi della Forte Village Sports Academy non finiscono qui. Archiviato il terzo torneo, oggi è già iniziato il quarto con il primo turno delle qualificazioni maschili.