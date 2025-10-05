La tedesca Katharina Hobgarski ha vinto il terzo dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy col supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, la numero 1 del tabellone ha sconfitto 6-4, 6-1, in un combattuto match della durata di 2 ore e 3 minuti, la connazionale Antonia Schmidt, numero 6 del seeding.

I tornei internazionali sui campi della Forte Village Sports Academy non finiscono qui. Archiviato il terzo torneo, oggi è già iniziato il quarto con il primo turno delle qualificazioni maschili.

