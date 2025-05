In attesa di Jannik Sinner, impegnato nel suo ottavo di finale contro l’argentino Cerundolo, è grande Italia a Roma, dove Lorenzo Musetti è letteralmente a un passo dai quarti di finale e Jasmine Paolini vola in semifinale.

Il carrarino è stato fermato dalla pioggia contro Medvedev sul punteggio di 7-5, 5-4, 40-30. Musetti è autore finora di una partita solida e di sostanza contro il russo, vincitore agli Internazionali d’Italia nel 2023.

Nel primo set si va “on serve” fino al 4 pari, quando Musetti strappa il servizio a Medvedev, che piazza immediatamente il controbreak. Sul 5-5 nuovo break del carrarino che questa volta tiene il servizio e chiude 7-5.

Nel secondo parziale basta un break, ottenuto nel primo game. Partita interrotta proprio sul matchpoint, per un acquazzone che si è abbattuto sulla Capitale.

Pazzesca invece la vittoria di Paolini sulla russa Shnaider, in una partita piena di ribaltamenti. L’azzurra va avanti 4-0 ma si fa riprendere e perde il primo set con il punteggio di 7-6. Nel secondo parziale è Shnaider a portarsi sul 4-0: la partita sembra finita, ma Paolini non molla trascinata dal centrale del Foro Italico, la russa va in crisi e la partita gira nuovamente. Sei giochi di fila per il 6-4 della toscana, che va sotto 2-0 nel parziale decisivo ma piazza altri 6 game consecutivi e chiude con il punteggio di 6-7, 6-4, 6-2.

La pioggia sta ritardando ovviamente anche l’ingresso in campo del numero 1 al mondo.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata