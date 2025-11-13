il torneo
13 novembre 2025 alle 22:15
Finals, vince Alcaraz: finisce il sogno di MusettiLo spagnolo va in semifinale e chiude il 2025 da numero 1 al mondo
Carlos Alcaraz vince la sfida con Lorenzo Musetti, va in semifinale alle Atp Finals di Torino e chiude il 2025 da numero 1 al mondo.
La partita tra lo spagnolo e l'azzurro è durata un'ora e 22 minuti. Il punteggio finale è stato 6-4 6-1.
Oltre ad Alcaraz con questo risultato passa in semifinale anche Alex De Minaur, che affronterà Jannik Sinner.
