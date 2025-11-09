Finals, Alcaraz soffre all'esordio ma batte in due set De MinaurLo spagnolo si impone con il punteggio di 7-6, 6-2
Soffre per un un set ma alla fine vince Carlos Alcaraz nella partita d'esordio delle Atp Finals di Torino.
Lo spagnolo - poco costante al servizio e a tratti falloso - ha sconfitto l'australiano Alex De Minaur in due set dopo un'ora e 39 minuti di gioco.
Il punteggio finale è stato 7-6 (5), 6-2 .
Nel primo set il match è stato molto equilibrato ed è stato risolto solo al tie break (con De Minaur spesso in vantaggio), mentre nel secondo parziale Alcaraz ha preso il largo quasi subito chiudendo in scioltezza.
