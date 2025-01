Comincia nel migliore dei modi l'avventura di Jannik Sinner agli Australian Open. Il numero uno del mondo e campione in carica del torneo supera il primo turno battendo il cileno Nicolás Jarry, in tre set con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-1 in 2 ore e 42 minuti di gioco.

Ottima la prova del cileno, che col suo servizio bomba e il suo dritto violentissimo tiene testa all’altoatesino per due set senza mai perdere il servizio. Nei due tiebreak (vinti per 7-2 e 7-5) viene però fuori la maggior classe di Sinner, come sempre spietato nei momenti decisivi. Nel terzo set il cileno cede di schianto e l’azzurro si impone in appena mezz’ora con il punteggio di 6-1.

«Sono stato bravo a gestire situazioni complicate nei primi due set», ha detto l’azzurro dopo la vittoria. «Dell'Australia mi piace molto il pubblico, oltre ai campi. Ma ogni anno, ogni giorno è diverso dall'altro. Sono contento di aver vinto, posso fare un paio di cose meglio ma è la prima partita della stagione: sono soddisfatto».

«Il successo non dovrebbe mai cambiarti come persona - ha concluso il campione altoatesino ringraziando il suo staff - L'anno scorso è stato bellissimo ma credo di essere sempre lo stesso. Ho il team migliore del mondo con me».

Sinner al secondo turno affronterà Tristan Schoolkate, 23enne australiano numero 173 al mondo. In tabellone grazie a una wild card, Schoolkate ha battuto in quattro set il giapponese Taro Daniel. Il match è in programma giovedì e si annunci decisamente più abbordabile rispetto a quello di primo turno per l’altoatesino.

