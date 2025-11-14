Jannik Sinner batte Ben Shelton con il punteggio di 6-3, 7-6 in un’ora e 35 minuti e fa tre su tre nel suo girone delle Atp Finals, senza perdere set.

La partita, inutile per la classifica del gruppo Borg con Jannik già sicuro del primo posto e lo statunitense già eliminato, vale però soldi e 200 punti Atp.

L’altoatesino serve benissimo e sbaglia un po’ più del solito da fondo, ma gli basta per vincere senza troppi patemi il quindicesimo e il sedicesimo set di fila alle Finals, non ne perde uno dalla finale del 2023 contro Djokovic. Break al primo game e il set iniziale si mette subito in discesa, Jannik lo chiude 6-3 con un altro break al nono game. Nel secondo parziale Sinner non sfrutta un matchpoint sul 5-4 e 30-40 a suo favore, ma chiude poco dopo al tiebreak (7-3), in cui è come sempre chirurgico (almeno quando non c’è Alcaraz).

Domani, sabato 15 novembre, alle 14.30 sfida in semifinale l’australiano Alex De Minaur, sconfitto in tutti i 12 precedenti.

Questa sera si chiude il gruppo Borg con la sfida tra Zverev e Auger Aliassime che decreterà il quarto semifinalista che sabato sera sfiderà il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz.

E l’Italia è protagonista anche nel doppio, con Bolelli-Vavassori che hanno vinto il loro girone e in semifinale sfideranno il finlandese Heliovaara e il britannico Patten.

