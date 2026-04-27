Matteo Berrettini è la star del Sardegna Open. Anche oggi decine di tifosi lo hanno aspettato al termine dell'allenamento con Sonego per una stretta di mano, per firmare palline e gli immancabili selfie.

L'ex top 10 romano, vincitore in carriera di 10 titoli ATP e finalista nel 2021 sull'erba di Wimbledon, esordirà domani pomeriggio contro lo statunitense Patrick Kypson, 26enne della North Carolina numero 90 del ranking mondiale.

«Sono stato per la prima volta in questo circolo ai tempi dei tornei under 12 - ha detto Berrettini nella conferenza stampa della vigilia - e tornare qui è sempre un piacere. Sono a Cagliari per cercare di trovare il mio miglior tennis e la miglior condizione, fisica e mentale, e per raccogliere energie in vista dei prossimi mesi».

Previsti cinque incontri del main draw, col duello fra l'esperto Stefano Travaglia e l'olandese Jesper De Jong a inaugurare il menù. Dopo Berrettini, sul Centrale toccherà all'altro ex top 10 Hubert Hurkacz, polacco che in carriera ha vinto due Masters 1000 (Miami e Shanghai) e disputato due edizioni delle Nitto ATP Finals, entrambe a Torino, affronta Zachary Svajda. Chiude il programma la sfida fra il cileno Cristian Garin e il tunisino Moez Echargui.

A partire dalle 10, anche il turno decisivo delle qualificazioni, con quattro italiani in campo e un derby che garantirà l'ingresso nel main draw di almeno un azzurro. Ad affrontarsi l'algherese Lorenzo Carboni, che oggi ha dominato contro Manuel Mazza (6-2 6-1), e Federico Arnaboldi, a sua volta passato facilmente contro Luca Castagnola (6-3 6-1).

Al turno decisivo anche Luca Potenza, che ha battuto per 6-2 6-2 la giovane promessa Lorenzo Rocco (sfida il colombiano Barrientos), ed Enrico Dalla Valle, passato contro il tedesco Frantzen. Per il romagnolo, allievo dell'ex Davisman Giorgio Galimberti, c'è il greco Sakellaridis, che ha superato la wild card Diego Pinna.

Fuori, ma a testa alta, anche il terzo dei giocatori di casa, Nicola Porcu. Il campione sardo ha saputo mettere paura alla prima testa di serie delle qualificazioni, il promettente 19enne giapponese Rei Sakamoto (già numero 1 del mondo da juniores), arrivando anche a servire sul 5-4 del secondo set. Poi, il rivale l'ha ripreso e superato, chiudendo per 6-2 7-6, ma la prima esperienza del cagliaritano a certi livelli è terminata ugualmente fra gli applausi.

(Unioneonline)

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