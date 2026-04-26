il campionato nazionale
26 aprile 2026 alle 16:50
Tennis B1 femminile, il Tc Cagliari B sconfitto in Piemonte
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Nella seconda giornata del girone 3 del campionato nazionale di Serie B1 di tennis femminile a squadre, il Tc Cagliari B perde 3-1 sui campi del Nuovo Casale di Casale Monferrato..
Nuova Casale-Tc Cagliari B 3-1.
Mariia Marfutina b. Eleni Christofi 6-1, 6-1
Eleonora Baroni (C) b. Rebecca Casoli 7-5, 6-2
Agnese Taverna b. Ludovica Baroni 6-2, 7-5
Marfutina/Casoli b. Christofi/L. Baroni 6-2, 7-5.
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