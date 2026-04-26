lamezia terme
26 aprile 2026 alle 18:34
Tennis B2 femminile, Tc Cagliari vincente in trasfertaNella seconda giornata del girone 4, le cagliaritane vincono 4-0 sui campi del Viola Tennis&Sports
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Nella seconda giornata del girone 4 del campionato nazionale di Serie B2 di tennis femminile a squadre, il Tc Cagliari vince 4-0 sui campi del Viola Tennis&Sports di Lamezia Terme.
Viola Tennis&Sports-Tc Cagliari 0-4
Andreea Prisacariu b. Mia Chiantella 6-0, 6-0
Linda Salvi b. Alessia Massimilla 1-6, 6-2, 6-2
Barbara Dessolis b. Anna Paradisi 6-2, 6-4
Dessolis/Prisacariu b. Massimilla/Paradisi 6-0, 6-0.
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