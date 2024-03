Jannik Sinner ha vinto il torneo Atp 1000 di Miami di tennis battendo in finale il bulgaro Grigor Dimitrov per 6-3 6-1. Con questo successo, il 22enne altoatesino diventa il numero 2 del mondo, visto che scavalcherà lo spagnolo Carlos Alcaraz. Nessun tennista italiano ha mai raggiunto una posizione del genere nel ranking internazionale. Per Sinner è il terzo successo in un torneo nel 2024.

«Sono orgoglioso del risultato. Ho cominciato la settimana soffrendo un po', non ho avuto tanto tempo per adattarmi ai campi. Con il proseguo del torneo mi sono sentito sempre meglio, sono orgoglioso di come ho gestito le situazioni», è stato il primo commento di Sinner. «Cerco di migliorare e godermi il momento, non so se questa sarà l'ultima volta che vivrò questa situazione. Adesso arriva la terra battuta e sarà diverso».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata