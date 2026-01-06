Allenamento anche il giorno dell'Epifania per la Torres che prepara la sfida di sabato contro il Campobasso che si giocherà al "Vanni Sanna" con inizio alle 14.30, per la seconda giornata di ritorno.

Questa mattina Mastinu e compagni, dopo attivazione e riscaldamento, hanno svolto la prima parte dell’allenamento in palestra lavorando sulla forza. Dopodiché si sono trasferiti sul campo dove hanno svolto esercitazioni tecnico tattiche ed una partitella finale a campo ridotto.

Assente l'esterno Mateo Scheffer che prosegue il percorso di recupero in Argentina e lavoro differenziato per il difensore Riccardo Idda alle prese con un affaticamento muscolare che verrà valutato giorno per giorno. In gruppo anche il trequartista Michele Carboni.

