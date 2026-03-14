rugby
14 marzo 2026 alle 19:54
Sei Nazioni: l’Italia chiude con una sconfitta, il Galles vince 31-17Gli azzurri di Quesada mancano la terza vittoria nell'ultima giornata del torneo
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L'Italrugby chiude il Sei Nazioni con una sconfitta. Nell'ultima giornata del torneo gli azzurri sono stati battuti nettamente a Cardiff dal Galles. 31-17 il risultato.
Gli azzurri di Quesada mancano così l'obiettivo di chiudere per la prima volta il torneo con tre successi, dopo le vittorie ottenute su Scozia e Inghilterra.
(Unioneonline)
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