L'Italrugby chiude il Sei Nazioni con una sconfitta. Nell'ultima giornata del torneo gli azzurri sono stati battuti nettamente a Cardiff dal Galles. 31-17 il risultato.

Gli azzurri di Quesada mancano così l'obiettivo di chiudere per la prima volta il torneo con tre successi, dopo le vittorie ottenute su Scozia e Inghilterra. 

(Unioneonline)

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