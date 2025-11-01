Rugby Serie A, vittoria col bonus per l'Amatori AlgheroNell'anticipo della terza giornata, il XV algherese batte 29-27 il Giacobazzi Modena
Buona vittoria per l'Amatori Rugby Alghero nella terza giornata del girone 2 del Gruppo 2 del campionato nazionale di Serie A.
Il XV di Marco Anversa ha battuto 29-27 il Giacobazzi Modena conquistando anche il punto bonus.
Amatori Alghero-Giacobazzi Modena 29-27.
Amatori Alghero: Mazzone, Delrio (78' Rizzo), Serra (60' Marrone), Russo, May (70' Sciacca), Steenkamp, Tancredi, Canulli, Lenoci, Pedroni (20' Kone, 76' Rapisarda), Muciaccia (20' Marchetto), D’Ambola, Cincotto, Shelqeti, Ruijgrok. A disposizione Mc Gonagle, Armani. Coach Marco Anversa.
Giacobazzi Modena: Mazzi, Incerti (72' Petti), Orlandi, Malagoli, Trotta, Zerbini, Esposito (56' Lloyd), Bellei, Flores, Operoso, Venturelli (60' Rodriguez), Zanni, Malisano (54' Milzani), Benassi, Morelli (72' Rizzi). A disposizione Cojocari, Venturelli, Righi. Coach Gianluca Guareschi.
Arbitro: Giacomo Favorini di Perugia.
Punti: 2' meta Lenoci (A), trasforma Mazzone; 7' e 29' calcio piazzato Mazzi (M). 42' m. Russo (A), trasf. Mazzone; 54' m. Shelqeti (A); 62' m. Steenkamp (A), trasf. Mazzone; 68' m. Flores (M). trasf. Mazzi; 76' m. (M), trasf. Mazzi; 78' cp. Mazzone (A); 80' m. Trotta, trasf.Mazzi.
Cartellini: 35' Esposito, 65' Ruijgrog, 70' Kone.