Il 2025 dell'Amatori Rugby Alghero riparte da Noceto. Domani, alle 13.30, per la nona giornata del girone 2 del campionato nazionale di Serie A, il XV di coach Marco Anversa affronterà al Nando Capra 1 il Noceto (arbitra il signor Riccardo Fagiolo di Roma).

Gli algheresi occupano il quarto posto della classifica, a pari punti con il Parma, grazie a cinque vittorie (l'ultima, a Maria Pia, 37-28 proprio sui parmensi) e tre sconfitte.

Due punti più su, e quindi nel mirino dell'Amatori per un possibile sorpasso, c'è il Noceto, terzo grazie a sei vittorie e due sconfitte, che ha chiuso il 2024 sbancando per 17-10 il campo dell'Amatori&Union Milano.

