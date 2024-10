Inizia una nuova stagione per l’Amatori Rugby Capoterra che, domani, alle 15.30, sul campo Carlo Androne di Recco, affronterà la Pro Recco nel primo turno del girone 1 del campionato nazionale di serie B.

Si riprende a lavorare e giocare, per cercare di migliorare la posizione in classifica della scorsa stagione, puntando, magari a fare quel salto di qualità necessario per poter lottare in maniera efficace e disputare un torneo di alto livello, e chissà che alla fine non si possa festeggiare qualcosa di importante. Tutti discorsi che, ovviamente, verranno valutati attentamente nel corso della stagione, in base anche alla forza a disposizione e a eventuali nuovi innesti nel gruppo prima squadra dell’Amatori Capoterra.

Due le certezze: lo staff tecnico, completamente rinnovato rispetto allo scorso anno, con due allenatori che conoscono bene l'ambiente, Marcello Garau e Gabriele Ambus; poi, l’utilizzo sempre maggiore di giovani provenienti dal settore giovanile.

Domani si gioca, ma la stagione per il Capoterra è iniziata ad agosto, con sgambate, qualche partitella e sessioni di palestra, una sorta di antipasto di quella che è stata la preparazione in vista del campionato. Lavoro sul campo, in sala pesi, e magari alla lavagna per affinare gli schemi che caratterizzeranno il gioco della formazione dei due coach–giocatori. La squadra è pronta, o quasi, in considerazione del fatto che in corso d’opera potrebbero arrivare dei rinforzi, e non vede l’ora di gettarsi nella mischia per capire gioco e potenzialità.

