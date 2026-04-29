“Ussi80. Racconti mundial: voci, leggende e campioni con i protagonisti di ieri e di oggi. Omaggio a Nando Martellini e Bruno Pizzul - Sport e sociale: per una Sardegna inclusiva, coesa, contro discriminazioni e disuguaglianze”. Questo il titolo dell’evento per festeggiare gli ottant’anni dell’Unione stampa sportiva italiana, che farà tappa a Sanluri il 5 maggio, a Serdiana il 21 maggio e a Villasimius dal 5 al 7 giugno.

Oggi la presentazione, presso l’assessorato regionale al Turismo, con i saluti dei sindaci dei tre Comuni e di Giovanni Malagò, Simonetta Martellini, Fabio Pizzul, Duvan Zapata, Lorenzo Pellegrini, Gianfranco Coppola, Fabio Grosso, Mauro Esposito, Matteo Marani e Gianfranco Zola.

Zola ed Esposito saranno anche tra i protagonisti dell’evento, assieme a Martina Caironi, Beppe Dossena, Leonardo Pavoletti, David Suazo, Mauro Esposito, Robert Acquafresca, Renato Copparoni, Chiara Obino, Sandro Floris, Beppe Tomasini e Nicola Riva.

Per l’assessore Cuccureddu si tratta di «un evento che amplia il concetto di sport e sociale in una Regione che con le bellezze ambientali integra e include».

Il programma – Ussi80 - in tandem con Asd Mediterranea - si svilupperà in tre tappe:

1) Sanluri, martedì 5 maggio - docufilm “Mennea segreto” di Emanuela Audisio, con il magistrato Paolo De Angelis, Gianfranco Dotta, Sandro Floris, Ernesto Nocco, Angelo Cherchi e gli studenti degli Istituti Comprensivo e Vignarelli.

2) Serdiana, giovedì 21 maggio. La Comunità la Collina di don Ettore Cannavera ospiterà il dibattito “Ruolo dello sport nel sociale” con video inediti. Attese Martina Caironi e Chiara Obino. Interventi di Micaela Morelli, Nicola Riva, Stefania Rosas, Beppe Tomasini, Claudio Secci, ecc.

3) Villasimius, venerdì 5 giugno, apertura evento, corso Ussi e Odg su “Ussi80, Sardegna inclusiva, contro discriminazioni e disuguaglianze”. I grandi campioni: con Gianfranco Zola, vice presidente vicario Lega serie C e da sempre vicino agli eventi Ussi, sono attesi David Suazo, Mauro Esposito, Beppe Dossena, Martina Caironi e altri campioni di calcio, tennis, padel, hockey su prato, atletica, futsal e sport paralimpico.

(Unioneonline)

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